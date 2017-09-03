Лев – о нацистских кричалках: "Это не наши фанаты!"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев после матча отборочного турнира чемпионата мира с Чехией (2:1) раскритиковал поведение болельщиков.

Во время встречи немецкие фанаты оскорбляли нападающего "Лейпцига" Тимо Вернера, Немецкий футбольный союз, скандировали лозунги с националистическим подтекстом, использовали пиротехнику и мешали исполнению гимнов.

– Я очень разочарован тем, что произошло во время минуты молчания. Это не наши болельщики, – приводит пресс-служба сборной Германии слова Лева. – Это вызывает отвращение. Эти фанаты смутили нашу страну на международной арене. Как команда мы хотим поддерживать хорошие ценности и терпимую, открытую Германию.

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