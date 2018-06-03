Лев еще не решил, поедет ли Нойер на чемпионат мира

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев в ближайшее время примет окончательное решение по участию Мануэля Нойера в чемпионате мира-2018.

- Я раздражен поражением, но доволен возвращением Ману. Я поговорю с ним 3 июня, после чего решу поедет ли он на чемпионат мира-2018, - цитирует Лева Твиттер Bayern & Germany.



Вчера, 2 июня, 32-летний вратарь провел весь матч против Австрии (1:2). Нойер вышел на поле впервые с сентября 2017 года, когда он получил травму.



Вратарь вошел в расширенную заявку сборной Германии для участия в чемпионате мира-2018.

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