"Леруа Мерлен" отстранил PR-директора за связанный с ЧМ-2018 пост

Руководство "Леруа Мерлен" в России отстранило PR-директора Галину Панину от должности, сообщает пресс-служба компании в "Фэйсбуке". Ранее девушка написала на своей странице сообщение о болельщиках, которые во время ЧМ-2018 в районе Москвы Новопеределикино сожгли девушку.

Позже выяснилось, что это сообщение было ложным. Сожженная женщина была псиихически неуравновешенной и сама покончила с собой.

"От имени руководства компании мы приносим свои извинения за пост Галины Паниной. Компания не разделяет позицию сотрудника. Мы понимаем, что этот пост мог задеть чувства многих людей и приняли решение временно отстранить Галину от должности", - говорится в сообщении компании.

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