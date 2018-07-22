Лерой Сане: "У меня нет претензий к Леву"

Нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане сказал, что ему сложно смириться с тем фактом, что сборная Германии на чемпионате мира-2018 не смогла защитить титул и не вышла из группы. 22-летний игрок не вошел в заявку бундестим – это решение главного тренера Йоахима Лева было раскритиковано многими представителями футбольного сообщества.

– Мы говорили с Левом об этой ситуации, – цитирует Goal Сане. – Конечно, я принял это решение. Лев объяснил мне, почему поступил так. Все хорошо – у меня нет к нему никаких претензий.

Да, я очень расстроился из-за того, что сборная не смогла выйти в плей-офф. Думаю, с этим сложно смириться.

Напомним, на ЧМ-2018 сборная Германии обыграла Швецию (2:1), а также проиграла Мексике (0:1) и Корее (0:2). Чемпионы мира-2014 в группе F заняли последнее, четвертое, место.