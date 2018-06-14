ЛЭП в виде Забиваки в Калининградской области. Фото

В Калининградской области установили 38-метровую опору линий электропередачи в виде талисмана чемпионата мира-2018 волка Забиваки.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

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