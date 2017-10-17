Леонид Слуцкий: "Жду футболистов "Халла" на чемпионате мира в России"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий поздравил Камиля Грощицки из Польши и Ола Эйну из Нигерии с выходом в их национальных команд на чемпионат мира-2018. Кроме того, он хотел бы увидеть на мундиале Дэвида Мейлера из Ирландии и Себастьяна Ларссона из Швеции. Однако и ирландцам, и шведам предстоит сыграть в "стыках". Напомним, сборная Ирландии встретится с Данией, а сборная Швеции - с Италией.

- Мы поздравили Камила и Ола на прошлой неделе - добро пожаловать в Россию! У нас есть специальный чат в WhatsApp, в нем принимают участие игроки и тренеры, - цитирует пресс-служба "Халла" Слуцкого. - Для нас интересна реакция после международных матчей. Мы поздравляем некоторых игроков, а иногда может пошутить, ведь это хорошо влияет на наше настроение. Это действительно важно.

Я надеюсь, что Дэвид и Себастьян тоже приедут в Россию. Ирландия и Швеция не будут играть друг против друга в "стыках". Конечно, чемпионат мира-2018 важен для меня, ведь он пройдет в России. Камил и Ола уже спрашивали у меня о стадионах и городах. Я также надеюсь, что там будут играть Ларссон и Мейлер.