Леонид Слуцкий: "В Европе вообще не слышно об интересе к российским игрокам"

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий отметил, что игрокам национальной команды очень важно хорошо себя показать на домашнем чемпионате мира, чтобы обратить на себя внимание европейских клубов.



- Бытует мнение, что российские футболисты не хотят уезжать в западные чемпионаты. В Европе вообще обсуждают возможность перехода отечественных игроков? Интерес к ним есть?

- Нет, к сожалению, таких разговоров там вообще не слышно. Поэтому я и говорю, что для них было бы хорошо показать себя на чемпионате мира — за этим турниром будет наблюдать вся планета.

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