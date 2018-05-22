Леонид Слуцкий: "В Европе вообще не слышно об интересе к российским игрокам"

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий отметил, что игрокам национальной команды очень важно хорошо себя показать на домашнем чемпионате мира, чтобы обратить на себя внимание европейских клубов.
- Бытует мнение, что российские футболисты не хотят уезжать в западные чемпионаты. В Европе вообще обсуждают возможность перехода отечественных игроков? Интерес к ним есть?
- Нет, к сожалению, таких разговоров там вообще не слышно. Поэтому я и говорю, что для них было бы хорошо показать себя на чемпионате мира — за этим турниром будет наблюдать вся планета.
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Дополнительная информация
https://iz.ru/745787/sevastian-terletckii/slutckii-u-khoziaev-turnira-vsegda-osobyi-nastroi
Бармалей3000
Смолову реально не надо никуда уходить, поздно уже, староват!!! Головину можно попробовать!!!
08:41