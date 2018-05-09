Леонид Слуцкий: "У России есть прекрасное новое поколение. Например, Головин и Зобнин"

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в интервью "СЭ" отметил, что в национальной команде есть действительно хорошие молодые игроки, а чемпионат мира - лучший шанс, чтобы продемонстрировать свой максимальный уровень.

- Как эволюционировала Россия после вашего ухода?

- Эволюция? Конечно, у каждого тренера своя философия, свой менталитет, свои принципы. Меняются футболисты, кто-то закончил карьеру, например, Широков, Березуцкие, Игнашевич. Но у нас есть прекрасное новое поколение. Головин и Зобнин, например. Действительно хорошие молодые игроки, и чемпионат мира - лучший шанс, чтобы показать свой максимальный уровень.

- Вам не хватает кого-то из игроков в сборной?

- Считаю, что мотивацией для футболистов может быть не только чемпионат мира, но возможность для молодых футболистов сделать шаг вперед и попасть в лучшие лиги Европы.

- Англия сыграет в Волгограде во время чемпионата мира, вы играли против Англии в Марселе, работали в этой стране. Что ждать английским фанатам здесь?

- Много раз говорил, специально повторю для английских болельщиков. Россия - очень открытая и дружелюбная страна. Если хотите увидеть лучший турнир в истории вы обязаны, повторю - обязаны приехать в Россию. Это абсолютно безопасное место, возможно, самое безопасное место в мире! И это точно будет лучший турнир в истории. И если вы его пропустите, будете жалеть всю оставшуюся жизнь! Пожалуйста, не упускайте шанс. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)



Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Хозяева турнира сыграют в группе А с командами из Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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