Леонид Слуцкий: "На кого стоит обратить внимание на ЧМ? На Головина, Зобнина, Кузяева и Миранчуков"

Экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий считает, что Александр Головин, Роман Зобнин, Далер Кузяев и братья Алексей и Антон Миранчуки могут раскрыть свой потенциал на российском чемпионате мира. Отметим, что первенство планеты пройдет с 14 июня по 15 июля.

– Чемпионат мира всегда был площадкой для раскрытия потенциала молодых игроков. На кого стоит обратить внимание в сборной России на грядущем мундиале?

– Думаю, очевидно, что это Александр Головин, Роман Зобнин и Далер Кузяев, а также братья Алексей и Антон Миранчуки, - цитируют "Известия" Слуцкого. - Для них грядущий Кубок мира – прекрасная возможность проявить себя. У нас было поколение игроков, которые здорово проявили себя на чемпионате Европы 2008 года, теперь у этих ребят есть такая же потрясающая возможность. У них есть всё, чтобы очень быстро развить свою карьеру. Где, если не на чемпионате мира, доказывают свой высокий класс?