Леонид Слуцкий: "Лимит на легионеров влияет на уровень российского футбола"

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий считает, что нашей команде будет сложно выйти из группы на предстоящем чемпионате мира. Сборная России в рамках группового этапа встретится с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

– Российская команда не является сильнейшей, нам будет сложно в любой группе, – приводит слова 47-летнего специалиста Sportacentrs. – В настоящее время у нас нет игроков, выступающих за границей. Когда я принимал участие в Лиге чемпионов с ЦСКА, то всегда знал, что первые два матча будут провальными, поскольку игрокам необходимо адаптироваться к такому высокому уровню. Следующие четыре игры обычно получаются более достойными. На уровень российского футбола влияет лимит на легионеров. Игроки не заинтересованы в том, чтобы играть за границей, а сами по себе не являются настолько сильными, чтобы привлекать европейские топ-клубы.

Слуцкий возглавлял сборную России с 2015 по 2016 год.