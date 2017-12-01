Леонид Слуцкий: "Если английские фанаты хотят посмотреть лучший турнир в мире, то они должны отправиться в Россию"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий отметил, что сборная Англии не является фаворитом чемпионата мира-2018. Специалист также добавил, что английским болельщикам стоит приехать в Россию на ЧМ.

– Если вы действительно хотите посмотреть лучший турнир в мире, вы должны отправиться в Россию, – цитирует Hull Daily Mail Слуцкого. – Русские дружелюбны и открыты, и каждый фанат из Англии будет окружен домашней атмосферой.

Англия не является фаворитом, но, на мой взгляд, она является одной из шести или семи команд, которые могли бы выиграть чемпионат мира.

Выйдет ли Россия из группы? Все зависит от жеребьевки. У нас были лучшие летние Олимпийские игры в 1980 году, и теперь мы проведем лучшее футбольное соревнование в мире.

Напомним, сегодня, 1 декабря, в Москве состоится жеребьевка чемпионата мира. Начало - 18.00 по московскому времени.

Жеребьевка чемпионата мира. LIVE!