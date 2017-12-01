Леонид Слуцкий: "Если английские фанаты хотят посмотреть лучший турнир в мире, то они должны отправиться в Россию"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий отметил, что сборная Англии не является фаворитом чемпионата мира-2018. Специалист также добавил, что английским болельщикам стоит приехать в Россию на ЧМ.
– Если вы действительно хотите посмотреть лучший турнир в мире, вы должны отправиться в Россию, – цитирует Hull Daily Mail Слуцкого. – Русские дружелюбны и открыты, и каждый фанат из Англии будет окружен домашней атмосферой.
Англия не является фаворитом, но, на мой взгляд, она является одной из шести или семи команд, которые могли бы выиграть чемпионат мира.
Выйдет ли Россия из группы? Все зависит от жеребьевки. У нас были лучшие летние Олимпийские игры в 1980 году, и теперь мы проведем лучшее футбольное соревнование в мире.
Напомним, сегодня, 1 декабря, в Москве состоится жеребьевка чемпионата мира. Начало - 18.00 по московскому времени.
shpasic
это он про РФПЛ или ФНЛ?
17:12
Slim Taller
Тренер никудышный,может рекламщиком получится?!
17:01
aug081266
Не зря Леня на КВН ходил.Шутить научился...
16:59
Vladimir Semenovich
Единственное с чем Слуцкий справляется, так это агитация за чемпионат мира по футболу в России, за это респект, а как тренер, то уж это не его, ему лучше в КВН, на телевидение или еще куда-нибудь, но не на практическую работу тренером.
16:43