Леонид Федун: "У нас неплохая сборная и неплохой футбол"

Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун подчеркнул, что счет 5:0 в игре чемпионата мира против Саудовской Аравии ничего не решает.



- У нас неплохая сборная и неплохой футбол, - сказал Федун. - Долгое время нам не сопутствовала удача и тренировочные матчи под нагрузками считались "эталоном" состояния нашей сборной. А это было не совсем верно.

Но, должен сказать, 5:0 в игре с Саудовской Аравией еще ничего не решают. Впереди более серьезные соперники. Особенно Уругвай. Но и с Египтом тоже будет очень непросто.

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

ЧМ-2018: турнирное положение - здесь, календарь матчей и расписание по городам - здесь