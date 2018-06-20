Леонид Федун: "У нас есть новое хорошее поколение футболистов"

Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" подчеркнул, что ни один вид спорта не сможет сравниться по популярности с футболом. По его словам, после того, как сборная России выстрелила на домашнем чемпионате мира, вся страна испытала восторг.



– Какие впечатления от матча и не слишком ли много восторгов?

– У нас от любви до ненависти и наоборот один шаг. Перед чемпионатом мира были крайне пессимистичные настроения, на мой взгляд, совершенно неоправданные. После того, как сборная выстрелила, мы увидели восторг. Это говорит о том, насколько россияне любят футбол – ни один вид спорта не сможет с ним сравниться по популярности.

– Какое впечатление оставил Египет?

– Хорошая команда. Качественные защитники, неплохие опорники, про Салаха я молчу – это суперигрок, который даже с травмой очень опасен. Это примерно, как Криштиану Роналду – Египту очень сильно не повезло, что Рамос его травмировал, и форвард не мог выйти с Уругваем. Думаю, с ним бы уругвайцев Египет прошел.

Мы видели, как с египтянами, даже без Салаха, мучился Уругвай. Но мы смогли победить, и пока поражает статистика – три удара в створ и три гола. В какой-то степени это все компенсирует то невезение, которое было до старта турнира. Но нельзя отрицать и того, что у нас есть новое хорошее поколение футболистов.

– До чемпионата преобладала обратная точка зрения о том, что России не повезло с поколением, у нас слабые футболисты.

– Хочу сказать, что новая генерация игроков, родившихся уже в основном в 90-е годы, создает основу для долгосрочного повышения футбольного рейтинга России. (Сергей ЕГОРОВ)

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