23:12 19 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Леонид Федун: "Супер, супер, супер! Надеюсь, в плей-офф попадется Португалия"


Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун после матча чемпионата мира-2018 Россия - Египет (3:1) отметил, что хотел бы в соперники по плей-офф Португалию. Россияне победой практически гарантировали выход в 1/8 финала. 

- Супер, супер, супер! Не зря мы об этом мечтали, молились и делали всё, чтобы это произошло, - приводит "Р-Спорт" слова Федуна. - Всех поздравляю, практически на 99% мы уже вышли из группы. Надеюсь, что будет Португалия.

Россия - Египет

 

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https://rsport.ria.ru/russia2018_ourteam/20180619/1138258800.html

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет
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