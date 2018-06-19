Леонид Федун: "Супер, супер, супер! Надеюсь, в плей-офф попадется Португалия"

Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун после матча чемпионата мира-2018 Россия - Египет (3:1) отметил, что хотел бы в соперники по плей-офф Португалию. Россияне победой практически гарантировали выход в 1/8 финала.

- Супер, супер, супер! Не зря мы об этом мечтали, молились и делали всё, чтобы это произошло, - приводит "Р-Спорт" слова Федуна. - Всех поздравляю, практически на 99% мы уже вышли из группы. Надеюсь, что будет Португалия.