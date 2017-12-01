19:29 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Леонид Федун: "Сборной России надо выходить с первого места, чтобы не попасть в 1/8 финала на Испанию"

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Владелец "Спартака" Леонид Федун после жеребьевки чемпионата мира-2018 подчеркнул, что на таком турнире нет слабых соперников. Напомним, что сборная России в группе A сыграет со сборными Саудовской Аравии (матч состоится 14 июня на стадионе "Лужники"), Египта (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругвая (25 июня, "Самара Арена").

– Слабых соперников на чемпионате мира нет, это понятно, – сказал Федун. – Но понятно, что нужно выходить из группы и, возможно, с первого места.

– С первого – то есть у нас группа жизни?

– Нет групп жизни на чемпионате мира. Мы с вами имели на прошлом чемпионате Европы группу жизни – и что? Поэтому нужно настраиваться на каждую игру. Матч открытия – самый важный, с Саудовской Аравией, в Лужниках, где 80 тысяч зрителей. Надо выходить с первого места, чтобы не попасть в 1/8 финала на Испанию.

– Как далеко на этом ЧМ может дойти сборная России?

– Я не осьминог Пауль. Не знаю. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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алешенька

как же Леонид и ему подобные надоели - блистать своим профессионализмом. 94 - досвидос, 02 - туда же, 14 -помолчу лучше. и тогда причем футболисты получше были. зато все знатоки орали выйдем, порвем, с кем играть?

20:08

fanat2017

МОжно подумать ПОРТУГАЛИЮ пройдём. ПОтолок 1\8 финала. ХАХА-ХАХА. Даже здесь не повезло!! А то я тут смотрю о полуфинале всякие отмороженные мечтают!!! Португалия нас вые....т и высушит,да не факт,что Испанцы займут 1-е место!!! ФЕДУН уже ПОДЕЛИЛ ШКУРУ НЕ УБИТОГО МЕДВЕДЯ!!!

20:02

Pleafant

Групп смерти нет,но мы найдём,где умереть.

19:57

shpakЪ

с первого? Ха-ха. Шансов в принципе не много на выход. Две ничейки и проигрыш.

19:44