Леонид Федун: "Сборной России надо выходить с первого места, чтобы не попасть в 1/8 финала на Испанию"

Владелец "Спартака" Леонид Федун после жеребьевки чемпионата мира-2018 подчеркнул, что на таком турнире нет слабых соперников. Напомним, что сборная России в группе A сыграет со сборными Саудовской Аравии (матч состоится 14 июня на стадионе "Лужники"), Египта (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругвая (25 июня, "Самара Арена").

– Слабых соперников на чемпионате мира нет, это понятно, – сказал Федун. – Но понятно, что нужно выходить из группы и, возможно, с первого места.

– С первого – то есть у нас группа жизни?

– Нет групп жизни на чемпионате мира. Мы с вами имели на прошлом чемпионате Европы группу жизни – и что? Поэтому нужно настраиваться на каждую игру. Матч открытия – самый важный, с Саудовской Аравией, в Лужниках, где 80 тысяч зрителей. Надо выходить с первого места, чтобы не попасть в 1/8 финала на Испанию.

– Как далеко на этом ЧМ может дойти сборная России?

– Я не осьминог Пауль. Не знаю. (Сергей ЕГОРОВ)

Жеребьевка чемпионата мира-2018. Live!