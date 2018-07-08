Леонид Федун: "Сборная доказала, что ничуть не хуже других на чемпионате мира"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в эксклюзивном интервью "СЭ" сказал, что сборной России было по силам обыграть Хорватию (2:2, 3:4 – по пенальти) в четвертьфинале домашнего чемпионата мира и выйти в 1/2 финала. Также он резко высказался о Федоре Смолове, который не реализовал свою попытку в серии послематчевых пенальти.

– Ваши впечатления от встречи с хорватами?

– Светлая грусть, поскольку команда доказала, что ничуть не хуже других на этом чемпионате мира. Имели все шансы пройти в полуфинал.

– Нет разочарования от того, как пробил пенальти Смолов?

– Если говорить об игроках, то главное открытие чемпионата мира – Дзюба, поскольку от него никто не ждал такого футбола, а также Кутепов и Зобнин. Головин, к сожалению, выдал первый блестящий матч, а потом пошла информация про интерес к нему со стороны суперклубов, и должного уровня он не продемонстрировал.

А вот Смолов – главное разочарование. Будучи основным нападающим накануне чемпионата мира, Федор не нанес, насколько понимаю, ни одного удара в створ ворот. И на фоне других проявлялось некоторое легкое безразличие. Удар в стиле Паненки в серии пенальти – издевательство над теми же Кутеповым и Зобниным, которые убивались на поле. И такой, я бы сказал, пижонский трюк – и совершенно необязательный.

– В чем логика форварда? Почему он пробил именно так?

– Надо у него спросить, а я не понимаю. Не хочу говорить жесткие слова, но другие игроки не заслуживали такого удара. А взять его падение в штрафной соперника – вместо того, чтобы пробить после хорошего паса и логично завершить быструю контратаку, вдруг решил упасть. Видимо, Смолов в этом матче не слишком сильно вспотел. (Сергей ЕГОРОВ)

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