Леонид Федун: "Один игрок подвел сборную"

Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун заявил, что ему не понравилась игра сборной России в сегодняшнем матче группового этапа чемпионата мира против Уругвая. Россияне проиграли уругвайской команде со счетом 0:3.

- Игра, естественно, не понравилась, поскольку мы проиграли, - сказал Федун в эфире радио "Комсомольская правда". - Сыграли роль ошибки одного игрока, который серьёзно подвёл сборную. Ведь команде пришлось играть в неравных условиях. При всём при том мы имели возможности для хорошего счёта и команда билась до последнего... А это - всегда позитивно.

Он также надеется, что сборная России когда-нибудь войдет в число ведущих футбольных стран мира.

- Россия встает с колен. А теперь и футбольная Россия во время этого чемпионата встала с колен. И надеюсь, что она пойдет и встанет в ряды ведущих футбольных держав мира, - сказал Федун.

Напомним, сборная России вышла в плей-офф со второго места, которое она заняла в группе А.

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