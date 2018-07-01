Леонид Федун оценил действия игроков "Спартака" в матче с Испанией

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" поделился мнением о том, как игроки сборной России из его клуба провели матч 1/8 финала чемпионата мира против Испании.

– Думаю, радует всех Кутепов, который превращается в столп обороны. Илья почти не ошибался. Да, в конце уже не мог отдавать передачи, физически стало тяжело. Насколько понимаю, наша команда готовилась в среднегорье с прицелом на первые два матча, а сейчас становится трудно. Если все команды в форму входили плавно, мы ее форсировали. Конечно, надо понимать, что в пятом матче придется очень непросто. Но Кутепов сыграл достойно. Зобнин бегал просто на ободах, выгрызал все, что можно. Самедов провел встречу в свою силу, хотя может показывать более яркий футбол. В этот раз Александр делал более точные передачи, чем против Уругвая.

– Каков итог – что произошло в этой встрече, какие это все будет иметь последствия?

– Не хочу произносить громкие слова. Но это то, чего мы ждали от команды, о чем мечтали и во что верили. На что Молились – с большой буквы. Это очень ценно для российского футбола как для бизнеса, в первую очередь.

– Что имеете в виду?

– Важны не только новые стадионы – нужно, чтобы они в будущем заполнялись. А подобные результаты сборной заставят болельщиков приходить на арены более активно. (Сергей ЕГОРОВ)

Сборная России сыграет в четвертьфинале 7 июля с победителем пары Хорватия – Дания, матч между которыми проходит в эти минуты в Нижнем Новгороде. Четвертьфинал с участием российской сборной пройдет в Сочи.

Полная версия интервью Леонида Федуна

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