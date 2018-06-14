Леонид Федун: "Нужен ли сборной Глушаков? Дениса мы ведь уже никак не заявим"

Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун отметил, что игра сборной России в матче открытия чемпионата мира против Саудовской Аравии (5:0) доставила ему удовольствие, а также ответил на вопрос, нужен ли команде Денис Глушаков.

Напомним, полузащитник не попал в окончательную заявку сборной на чемпионат мира.

- Яркая победа, здорово сыграли. Удовольствие игра доставила, - цитирует "Р-Спорт" Федуна. - Не скажу, что эта победа изменит мои ожидания от турнира, потому что я всегда говорил, что настроен позитивно. Сегодня мастерство было на нашей стороне, а вот в игре с Уругваем нам уже будет нужна удача. Нужен ли сборной Глушаков? Знаете, Дениса мы ведь уже никак не заявим.

Впереди у россиян две игры с командами Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).