Леонид Федун: "Ни Зобнин, ни Кутепов не собираются уходить во второразрядные команды"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в эксклюзивном интервью "СЭ" назвал великим игроком защитника Сергея Игнашевича, который после вылета сборной России с чемпионата мира завершил карьеру. Команда Станислава Черчесова на домашнем турнире в 1/4 финала проиграла Хорватии (2:2, 3:4 – по пенальти).
– Как оцените решение спартаковца Самедова завершить карьеру в сборной?
– Понимаю его – нужно давать дорогу молодым. Тот же Ташаев составит большую конкуренцию в "Спартаке". Самедов же сыграл в свою силу, за что ему большое спасибо.
– Закончил с футболом Сергей Игнашевич. Для вас его выступление на ЧМ – подвиг?
– Сергей – Великий игрок. Давайте напишем это с большой буквы.
– Нет опасений, что Зобнина после такого турнира заберет какой-то из больших западных клубов, заплатив огромные деньги?
– Если предложат очень серьезную сумму, у нас не останется выбора. Но знаю, что ни он, ни Кутепов во второразрядные команды уходить не собираются. Если пригласят гранды, мы не можем стоять на пути футболиста. Кстати, Кутепов играл с травмой – мне прислали жуткую фотографию. Илья – незаметный герой и большой молодец. В него никто не верил до чемпионата мира, а он оказался основным защитником, который ничуть не хуже тех же испанцев. (Сергей ЕГОРОВ)
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- Сергей Игнашевич
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