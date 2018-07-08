Леонид Федун: "Ни Зобнин, ни Кутепов не собираются уходить во второразрядные команды"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в эксклюзивном интервью "СЭ" назвал великим игроком защитника Сергея Игнашевича, который после вылета сборной России с чемпионата мира завершил карьеру. Команда Станислава Черчесова на домашнем турнире в 1/4 финала проиграла Хорватии (2:2, 3:4 – по пенальти).

– Как оцените решение спартаковца Самедова завершить карьеру в сборной?

– Понимаю его – нужно давать дорогу молодым. Тот же Ташаев составит большую конкуренцию в "Спартаке". Самедов же сыграл в свою силу, за что ему большое спасибо.

– Закончил с футболом Сергей Игнашевич. Для вас его выступление на ЧМ – подвиг?

– Сергей – Великий игрок. Давайте напишем это с большой буквы.

– Нет опасений, что Зобнина после такого турнира заберет какой-то из больших западных клубов, заплатив огромные деньги?

– Если предложат очень серьезную сумму, у нас не останется выбора. Но знаю, что ни он, ни Кутепов во второразрядные команды уходить не собираются. Если пригласят гранды, мы не можем стоять на пути футболиста. Кстати, Кутепов играл с травмой – мне прислали жуткую фотографию. Илья – незаметный герой и большой молодец. В него никто не верил до чемпионата мира, а он оказался основным защитником, который ничуть не хуже тех же испанцев. (Сергей ЕГОРОВ)

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