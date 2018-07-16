Леонид Федун: "Надо честно еще раз сказать - российские футболисты не хуже распиаренных звезд"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" отметил, что российские игроки не хуже иностранных, но им не хватает пиара и позитивных эмоций. По его словам, россияне могут с удовольствием ходить на стадионы после ЧМ-2018.

– Лучшим игроком ЧМ признан Модрич. Согласны с этим?

– Это все относительно. Модрич провел очень хороший турнир, заслужил признание. Просто Мбаппе пока еще очень юн, чтобы ставить его в один ряд с Модричем.

– Как после такого турнира ходить на матчи чемпионата России, как завлечь зрителя?

– С удовольствием ходить. Российская сборная не разочаровала, наши игроки не уступают грандам мирового футбола. Не хватает, может быть, пиара и позитивных эмоций. Но теперь мы должны эти эмоции и пиар добавить. Надо честно еще раз сказать – наши игроки не хуже распиаренных звезд. (Сергей ЕГОРОВ)

Полная версия интервью Леонида Федуна