Леонид Федун: "Есть чувство досады – в финале ЧМ-2018 должна была быть Россия"

Владелец "Спартака" Леонид Федун после финала чемпионата мира-2018 отметил, что сборная Хорватии заняла место сборной России. Также он отметил, что во время турнира родилась новая звезда - Кильян Мбаппе.

– Какое впечатление от матча?

– Это был лучший финал из тех, что я видел в своей жизни, а я видел много финалов, в том числе – чемпионата мира 1998 года. Но этот – самый лучший с точки зрения интриги, качества. Даже с точки зрения ошибок вратаря. Кроме того, мы увидели рождение новой суперзвезды – форварда сборной Франции Мбаппе. И, конечно, есть чувство досады – на месте хорватов должны были быть мы.

– Вы настолько уверены в этом? Россия была достойна финала?

– Да. Получается, что да. Помните игру с Хорватией, мы ничем ей не уступали, а в какие-то моменты были и лучше. (Сергей ЕГОРОВ)

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