Леонид Федун: "Для меня реальный успех сборной - если на ЧМ мы сыграем пять матчей"

Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" высказал мнение, какой результат сборной России на чемпионате мира можно будет назвать реальным.



– О фигуре главного тренера говорят сейчас: "Ты просто космос, Стас". Разделяете эту точку зрения?

– Нет, не разделяю. Потому что у нас сперва только ленивый не поливал его грязью, а теперь пытаются засыпать лепестками роз. Станислав очень хороший качественный тренер, знаю его по совместной работе и был очень рад, что его назначили, в том числе были и мои рекомендации по этому поводу.



Но давайте подождем еще, впереди игра с Уругваем, и самое главное, мы выходим на кого-то из пары Испания – Португалия. Вот после этого все и будет понятно. Для меня реальный успех сборной – если мы на чемпионате мира сыграем не четыре, а пять матчей. Четыре же – это оценка удовлетворительно. А пять – хорошо или даже отлично.

– Вы полагаете, сборная способна обыграть такого соперника, как Испания или Португалия?

– С Испанией мы сыграли вничью 3:3, при плохом судействе. Если сейчас судейство будет нейтральное, и мы будем играть на кураже, и что-то не пойдет у наших соперников, у нас есть шанс. Допустим, не пойдет игра у Роналду, не может же он постоянно тащить команду.

– Кого бы хотелось получить в соперники – Испанию или Португалию?

– Португалию. Нейтрализовать одного футболиста можно. Нейтрализовать пятерку игроков, таких, какие есть у Испании, гораздо тяжелее. (Сергей ЕГОРОВ).

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