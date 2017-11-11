Леонардо Бонуччи: "Тойвонен сломал мне нос"

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи после первого стыкового матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Швеции (0:1) отметил, что команда в ответной игре на "Сан-Сиро" приложит все усилия для выхода в финальную часть. По его словам, у команды не получилось хорошо двигать мяч в этом поединке.

- Должны учиться на своих ошибках, мы медленно двигали мяч, - приводит Football Italia слова Бонуччи. - Можно предположить, что наше противостояние продлится больше 180 минут. Поэтому очень важно было забить здесь, но сделать этого не смогли.

Ожидаем, что трибуны "Сан-Сиро" будут гнать нас вперед с первой до последней минуты. Но недостаточно сказать, что мы настроены на победу. Нужно это показать на поле. Италия обязана поехать на чемпионат мира.

Столкновение с Тойвоненом? У меня сломан нос! Он сделал это через 30 секунд после начала матча. Судья должен был сразу пресечь желание шведов превратить матч в драку.