Лексаков рассказал, как сборной России удалось справиться с Салахом

Технический директор Российского футбольного союза Андрей Лексаков, который во время ЧМ-2018 выполнял функции тренера-аналитика сборной России, рассказал, как команда готовилась противостоять форварду сборной Египта Мохамеду Салаху.
– Как готовились к Салаху?
– Понимали, что он будет больше играть со своей правой стороны, то есть нашей левой, и что у нас там будет Жирков. Нельзя было давать нападающему разбежаться, поэтому просили игроков сужать пространство, отходить назад, не давать ему принимать мяч в свободных зонах. За исключением одного – двух эпизодов все в принципе получилось.
– Функции Салаха в "Ливерпуле" и сборной сильно отличались?
– Мы изучали его только по играм в своей сборной, потому что в клубе у него совсем другие партнеры – игроки мирового уровня. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Полная версия интервью – здесь.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/reviews/andrey-leksakov-segodnya-v-futbole-reshayut-standarty-i-takie-kak-mbappe-s-dzyuboy-1436851/