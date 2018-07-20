Лексаков рассказал, как сборной России удалось справиться с Салахом

Технический директор Российского футбольного союза Андрей Лексаков, который во время ЧМ-2018 выполнял функции тренера-аналитика сборной России, рассказал, как команда готовилась противостоять форварду сборной Египта Мохамеду Салаху.

– Как готовились к Салаху?

– Понимали, что он будет больше играть со своей правой стороны, то есть нашей левой, и что у нас там будет Жирков. Нельзя было давать нападающему разбежаться, поэтому просили игроков сужать пространство, отходить назад, не давать ему принимать мяч в свободных зонах. За исключением одного – двух эпизодов все в принципе получилось.

– Функции Салаха в "Ливерпуле" и сборной сильно отличались?

– Мы изучали его только по играм в своей сборной, потому что в клубе у него совсем другие партнеры – игроки мирового уровня. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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