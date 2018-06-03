Легенды ФИФА обыграли легенд России, Андрей Тихонов сделал дубль

Легенды ФИФА обыграли команду легенд сборной России со счетом 6:4, сообщает ТАСС. Игра в формате "пять на пять" состоялась в Калининграде в Парке футбола.

За легенд ФИФА играли Паскаль Цубербюллер (Швейцария), Уэс Браун (Англия), Кафу (Бразилия), Нико Краньчар (Хорватия), Нванкво Кану (Нигерия), Нуну Гомеш (Португалия). Сборную легенд России представили Руслан Нигматуллин, Дмитрий Хлестов и Дмитрий Сенников, Андрей Тихонов, Андрей Федьков и Александр Панов.

За легенд ФИФА по два гола забили Нуну Гомеш, Нико Краньчар и Кафу. За Россию дубль оформил Андрей Тихонов, по мячу провели Александр Панов и Андрей Федьков.

В Калининграде пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Хорватия – Нигерия (16 июня),Сербия – Швейцария (22 июня), Испания– Марокко (25 июня), Англия – Бельгия (28 июня).

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