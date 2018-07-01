Легендарный Маноло сыграл Катюшу

Самый известный болельщик сборной Испании - Маноло-барабанщик - прибыл в Лужники на матч 1/8 финала чемпионата мира своей сборной против России. Отметим, что он побывал на 10 чемпионатах мира.

Возле памятника Ленину его окружили соотечественники и россияне. Маноло задал ритм нескольким испанским песням, а затем подыграл российским фанатам, которые спели "Катюшу".









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