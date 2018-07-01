16:44 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Легендарный Маноло сыграл Катюшу


Самый известный болельщик сборной Испании - Маноло-барабанщик - прибыл в Лужники на матч 1/8 финала чемпионата мира своей сборной против России. Отметим, что он побывал на 10 чемпионатах мира.

Возле памятника Ленину его окружили соотечественники и россияне. Маноло задал ритм нескольким испанским песням, а затем подыграл российским фанатам, которые спели "Катюшу".

 


 

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Победой Испании в основное время
55.3%
Победой Испании в дополнительное время
2.4%
Победой Испании в серии пенальти
0.8%
Победой России в основное время
24.8%
Победой России в дополнительное время
8.5%
Победой России в серии пенальти
8.1%
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