Самый известный болельщик сборной Испании - Маноло-барабанщик - прибыл в Лужники на матч 1/8 финала чемпионата мира своей сборной против России. Отметим, что он побывал на 10 чемпионатах мира.
Возле памятника Ленину его окружили соотечественники и россияне. Маноло задал ритм нескольким испанским песням, а затем подыграл российским фанатам, которые спели "Катюшу".
Легендарный Маноло сыграл Катюшу #ЧМ2018 #РоссияИспания pic.twitter.com/sss55bfrap– СЭ Футбол ЧМ-2018 (@football_se) 1 июля 2018 г.
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