Леандро Самарони: "Не думаю, что Витинью попадет в сборную Бразилии в ближайшее время"

Экс-игрок "Спартака", ЦСКА и еще нескольких российских клубов Леандро Самрони в интервью "СЭ" отметил, что форвард армейцев Витинью проигрывает конкуренцию за место в сборной Бразилии. По его словам, надеятся на попадание в национальную команду он сможет через 2-3 года.

– Когда форварда ЦСКА Витинью позовут в сборную Бразилии?

– У него был шанс попасть в национальную команду. Но сейчас конкуренция очень высокая. Не думаю, что в ближайшее время Витинью окажется в сборной. Есть более подходящие кандидатуры. Возможно, его время придет в 2019 или 2020 году. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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