Леандро Паредес: "В Аргентине Месси - это бог"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес в интервью "СЭ" отметил, что личность нападающего "Барселоны" Лионеля Месси является культовой в Аргентине. По его словам, национальная команда на чемпионате мира-2018 постарается помочь форварду завоевать трофей.

– Чемпионат мира в России – это последняя попытка для Месси завоевать трофей. Особая мотивация для всех аргентинских футболистов?

– Не знаю, до какого возраста собирается играть Месси. Но, разумеется, для нас это важно – мы будем стараться помочь ему стать лучшим на чемпионате, а он будет помогать нам всем одержать победу.

– В Аргентине существует культ Месси?

– В нашей стране Месси – это бог.

– Как вы с ним познакомились?

– Первый раз встретились, когда "Рома" играла против "Барселоны", а потом познакомились ближе уже в сборной Аргентины. (Егор БЫЧКОВ, Гоша ЧЕРНОВ)

Полное интервью Леандро Паредеса