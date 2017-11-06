Леандро Паредес: "Уверен, стадион "Санкт-Петербург" будет одним из главных украшений ЧМ-2018"

Полузащитник "Зенита" и сборной Аргентины Леандро Паредес в преддверии контрольного матча с Россией отметил, что стадион "Лужники", на котором 11 ноября пройдет игра, после реконструкции стал красивым и современным. Хавбек отметил, что игроки национальной команды пока не обсуждали чемпионат мира 2018 года.
– Нас спрашивают, как мы здесь (в России. – Прим. "СЭ") живем, как устроились. Больше всего вопросов, разумеется, про погоду – не холодно ли, – цитирует официальный сайт ФИФА Паредеса. – В сборной только мы играем так далеко на севере. О самом чемпионате мира пока не говорим – до него еще достаточно много времени.
"Лужники" – прекрасный стадион. После реконструкции он стал красивым и современным. Но я считаю, что наш стадион в Санкт-Петербурге не хуже. Уверен, что мундиаль в России пройдет замечательно, и наш стадион будет одним из главных его украшений.
Напомним, чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.
Дополнительная информация
http://ru.fifa.com/worldcup/news/y=2017/m=11/news=%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D
вэняляйнэн
Стадион для "самого северного города миллионера" самое то. Причём главной фишкой становится не крыша и поле, а система обогрева, когда просмотр футбола по комфорту близок к походу на хоккей в ледовый дворец или в театр, как для болельщиков, так и для футболистов. Хотя, при этом закрытая крыша, тоже необходимое условие, конечно. Но решил упомянуть о чём как-то мало рассказывают.
18:48
баламошка
Гнезду Бакланов надо ещё дожить до ЧМ.
18:19