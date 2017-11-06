Леандро Паредес: "Уверен, стадион "Санкт-Петербург" будет одним из главных украшений ЧМ-2018"

Полузащитник "Зенита" и сборной Аргентины Леандро Паредес в преддверии контрольного матча с Россией отметил, что стадион "Лужники", на котором 11 ноября пройдет игра, после реконструкции стал красивым и современным. Хавбек отметил, что игроки национальной команды пока не обсуждали чемпионат мира 2018 года.

– Нас спрашивают, как мы здесь (в России. – Прим. "СЭ") живем, как устроились. Больше всего вопросов, разумеется, про погоду – не холодно ли, – цитирует официальный сайт ФИФА Паредеса. – В сборной только мы играем так далеко на севере. О самом чемпионате мира пока не говорим – до него еще достаточно много времени.

"Лужники" – прекрасный стадион. После реконструкции он стал красивым и современным. Но я считаю, что наш стадион в Санкт-Петербурге не хуже. Уверен, что мундиаль в России пройдет замечательно, и наш стадион будет одним из главных его украшений.

Напомним, чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.