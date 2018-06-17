10:49 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Леандро Паредес: "Переживал, что не попал в сборную Аргентины, но сейчас все в порядке"


Полузащитник "Зенита"  Леандро Паредес признался, что больше не переживает из-за непопадания в сборную Аргентины на ЧМ-2018. По его словам, у аргентинцев на турнире есть все шансы стать победителями.

– Сейчас со мной все в порядке, все спокойно. Конечно, в свое время я переживал из-за этого, потому что у меня были определенные надежды, - заявил в интервью пресс-службе "Зенита" Паредес. - Но я уважаю решение тренера. Поэтому эта ситуация закрыта.

Смотрел все матчи чемпионата мира, которые показывали. Это был футбол высокого уровня. Нужно внимательно следить за играми, потому что претендентов на победу много. Верим в сборную Аргентины. У нас хорошая команда, которая всегда в числе фаворитов.

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https://fc-zenit.ru/video/44963/

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