Леандро Паредес: "Месси способен справиться с ситуациями, в которых даже Роналду было бы сложно"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес назвал огромным преимуществом сборной Аргентины присутствие в ее составе Лионеля Месси. Хавбек питерцев отметил, что считает лучшим футболистом мира не форварда "Реала" Криштиану Роналду, а своего соотечественника.
- Конечно, все говорят только о Месси – еще бы, он же лучший футболист мира! Это огромное преимущество сборной Аргентины, что он играет за нас, - цитирует официальный сайт ФИФА Паредеса. - Мы прекрасно это понимаем и ценим. Играть с ним рядом – большое удовольствие.
Чем Месси лучше Роналду? Они оба потрясающие игроки, но для меня Лео лучше. У них разные физические данные. Месси благодаря своим габаритам при той технике, что у него есть, способен справиться с ситуациями, в которых даже Криштиану было бы сложно. Когда Лео попадает в окружение даже четырех-пяти соперников, он наверняка сможет выбраться и сохранить мяч.
Напомним, в субботу, 11 ноября, в Москве состоится контрольный матч между сборными России и Аргентины. Начало игры - 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Дополнительная информация
http://ru.fifa.com/worldcup/news/y=2017/m=11/news=%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D