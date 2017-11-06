Леандро Паредес: "Месси способен справиться с ситуациями, в которых даже Роналду было бы сложно"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес назвал огромным преимуществом сборной Аргентины присутствие в ее составе Лионеля Месси. Хавбек питерцев отметил, что считает лучшим футболистом мира не форварда "Реала" Криштиану Роналду, а своего соотечественника.

- Конечно, все говорят только о Месси – еще бы, он же лучший футболист мира! Это огромное преимущество сборной Аргентины, что он играет за нас, - цитирует официальный сайт ФИФА Паредеса. - Мы прекрасно это понимаем и ценим. Играть с ним рядом – большое удовольствие.

Чем Месси лучше Роналду? Они оба потрясающие игроки, но для меня Лео лучше. У них разные физические данные. Месси благодаря своим габаритам при той технике, что у него есть, способен справиться с ситуациями, в которых даже Криштиану было бы сложно. Когда Лео попадает в окружение даже четырех-пяти соперников, он наверняка сможет выбраться и сохранить мяч.

Напомним, в субботу, 11 ноября, в Москве состоится контрольный матч между сборными России и Аргентины. Начало игры - 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.