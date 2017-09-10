Лариса Ильченко - посол ЧМ-2018 от Волгограда

Олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде Лариса Ильченко стала послом чемпионата мира-2018 от Волгограда, сообщает novostivolgograda.ru. На торжественной церемонии ее представил мэр города Андрей Косолапов.
- Наш город достоин самого лучшего. И право принимать игры Чемпионата мира-2018 - это очередная наша победа. И сегодня мне особо приятно стать частью команды послов. И я сделаю все возможное, чтобы внести свой вклад в историю подготовки к этому масштабному событию, - сказала Ильченко.
Ильченко выиграла золото Игр в Пекине в плавании на 10 км. Также в ее активе три золота чемпионатов мира по водным видам спорта и пять золотых наград чемпионатов мира по плаванию на открытой воде.
Ранее послами ЧМ-2018 от Волгограда стали двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, бывшие игроки "Ротора" Олег Веретенников и Александр Никитин.
Волгоград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.
Дополнительная информация
https://novostivolgograda.ru/news/society/10-09-2017/na-gala-kontserte-v-chest-dnya-goroda-predstavlen-posol-chm-2018-ot-volgograda