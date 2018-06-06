Лариса Ильченко: "Чемпионат мира дал толчок развитию Волгограда"

Первая в истории олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде на дистанции 10 км Лариса Ильченко сообщила, как изменился Волгоград в преддверии чемпионата мира. Ильченко является послом первенства планеты.

– Почувствовали, что ваш город изменился в связи с приближением чемпионата?

– Естественно. Во время подготовки к турниру город превратился в одну большую стройку – было возведено и реконструировано очень много объектов, - цитируют "Известия" Ильченко. - У нас появился новый замечательный аэропорт, о чем мы могли только мечтать. Появились дороги, которых много лет не было, – теперь Волгоград не будет ассоциироваться с бездорожьем, как раньше. Построен удивительный красавец-стадион, который, надеюсь, станет родным домом для нашей футбольной команды "Ротор". На такой арене они смогут демонстрировать красивую игру, а мы будем за них болеть и поддерживать. Чемпионат мира дал большой толчок в развитии как города, так и региона в целом.



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