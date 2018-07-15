Лам и Водянова вынесли Кубок мира на поле стадиона "Лужники"

Через считанные минуты в Москве на стадионе "Лужники" начнется финал чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии.



Кубок мира на поле главной арены России вынесли победитель мирового первенства 2014 года в составе команды Германии Филипп Лам и российская модель Наталья Водянова.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

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