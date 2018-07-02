Квист и Крун-Дели завершили карьеру в сборной Дании

Полузащитник сборной Дании Вильям Квист на своей странице в Фейсбуке объявил о завершении международной карьеры. 33-летний игрок написал, что ЧМ-2018 стал для него последним в сборной Дании. Датчане дошли до 1/8 финала, где в серии послематчевых пенальти уступили Хорватии.

Также, по данным AFP, карьеру в сборной Дании завершил 35-летний хавбек Микаэль Крун-Дели, который, как и Квист, принял участие только в одном матче ЧМ-2018.

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