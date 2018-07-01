Кутепов признался, что хочет есть и спать после победы над Испанией

Защитник сборной России Илья Кутепов заявил, что хочет есть и спать после матча 1/8 финала чемпионата мира против Испании. Встреча завершилась победой россиян со счетом 1:1 (4:3 пен.)

- Конечно, мы верили в победу, пенальти - это тоже победа. Была ставка на контратаки, а так как испанцы в конце давили, моментов особо не было, решили играть так, - цитирует ТАСС Кутепова. - Про четвертьфинал говорить сложно, нужно закончить день. Завтра уже будем думать над соперником.

Сборная России в 1/4 финала встретится с победителем пары Хорватия - Дания (7 июля, Сочи).

Все о чемпионате мира по футболу-2018