22:19 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Кутепов признался, что хочет есть и спать после победы над Испанией


Защитник сборной России  Илья Кутепов заявил, что хочет есть и спать после матча 1/8 финала чемпионата мира против Испании. Встреча завершилась победой россиян со счетом 1:1 (4:3 пен.)

Конечно, мы верили в победу, пенальти - это тоже победа. Была ставка на контратаки, а так как испанцы в конце давили, моментов особо не было, решили играть так, - цитирует ТАСС Кутепова. - Про четвертьфинал говорить сложно, нужно закончить день. Завтра уже будем думать над соперником.

Сборная России в 1/4 финала встретится с победителем пары Хорватия - Дания (7 июля, Сочи).

Испания - Россия

Все о чемпионате мира по футболу-2018 

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче против Испании?
голосовать

Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5339355

К комментариям
1
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
Материалы других СМИ