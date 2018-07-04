Кутепов не знает, готов ли играть в европейском чемпионате, но письмо в "Милан" уже написал

Защитник сборной России и "Спартака" Илья Кутепов рассказал, что написал письмо в поддержку "Милана", который отстранили от еврокубков на два года из-за нарушений правил финансового фэйр-плей.

- Чувствуете себя готовым к европейскому чемпионату?

- Сложный вопрос. Я не знаю, каково там выступать, - заявил пресс-службе сборной России Кутепов. - Играть за сборную на чемпионате мира и играть в европейском чемпионате - это разные вещи. Даже не знаю, как правильно ответить. Без понятия.

- Какому европейскому клубу симпатизируете?

- У меня есть любимый клуб в Европе - "Милан". Их, к сожалению, на два года отстранили от еврокубков.

- Переживаете?

- Да, я даже письмо в поддержку написал.

- На итальянском?

- Нет, на китайском. У них же владелец из Китая. Написал ему: "Что ж ты делаешь?".

Ранее сообщалось, что к Кутепову проявляют интерес "Фиорентина", "Лейпциг", "Вест Хэм" и "Лион".