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Кутепов и Смольников заплатят ФИФА 15 тысяч франков. Сколько стоят предупреждение и удаление на ЧМ-2018?

Илья КУТЕПОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Илья КУТЕПОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

Защитник сборной России  Илья Кутепов оштрафован Международной федерацией футбола (ФИФА) на 7,5 тысячи швейцарских франков за желтую карточку, полученную им в матче 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией (1:1, пенальти – 4:3). А сколько в целом стоят полученные игроками желтые и красные карточки?

В соответствии с циркулярным письмом от 6 марта 2018 года за подписью заместителя генерального секретаря ФИФА Звонимира Бобана на ЧМ-2018 предусмотрены следующие штрафы:

а) предупреждение за симуляцию – 10 тысяч швейцарских франков;

б) предупреждение за задержку соперника – 7,5 тысячи;

в) непрямая красная карточка (два предупреждения в одном матче) – 7,5 тысячи;

г) прямая красная карточка – не менее 7,5 тысячи.

Таким образом, помимо Кутепова штраф в 7 с половиной тысяч франков придется заплатить и Игорю Смольникову, заработавшему две желтые карточки в игре группового турнира с Уругваем (0:3). (Александр БОБРОВ)

Россия - Хорватия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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