Кутепов и Смольников заплатят ФИФА 15 тысяч франков. Сколько стоят предупреждение и удаление на ЧМ-2018?

Защитник сборной России Илья Кутепов оштрафован Международной федерацией футбола (ФИФА) на 7,5 тысячи швейцарских франков за желтую карточку, полученную им в матче 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией (1:1, пенальти – 4:3). А сколько в целом стоят полученные игроками желтые и красные карточки?

В соответствии с циркулярным письмом от 6 марта 2018 года за подписью заместителя генерального секретаря ФИФА Звонимира Бобана на ЧМ-2018 предусмотрены следующие штрафы:

а) предупреждение за симуляцию – 10 тысяч швейцарских франков;

б) предупреждение за задержку соперника – 7,5 тысячи;

в) непрямая красная карточка (два предупреждения в одном матче) – 7,5 тысячи;

г) прямая красная карточка – не менее 7,5 тысячи.

Таким образом, помимо Кутепова штраф в 7 с половиной тысяч франков придется заплатить и Игорю Смольникову, заработавшему две желтые карточки в игре группового турнира с Уругваем (0:3). (Александр БОБРОВ)

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