Кутепов и Фернандес - в символической сборной 1/8 финала ЧМ-2018 по версии Bleacher Report

Популярный портал Bleacher Report составил символическую сборную 1/8 финала чемпионата мира-2018. В число 11 лучших игроков первого раунда плей-офф вошли два игрока сборной России Мариу Фернандес и Илья Кутепов.

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом: Каспер Шмайхель (Дания), Мариу Фернандес, Илья Кутепов (Оба – Россия), Джон Стоунс, Гарри Магуайр (Оба – Англия), Диего Лаксальт (Уругвай), Поль Погба, Н'Голо Канте, Кильян Мбаппе (Все – Франция), Эдинсон Кавани (Уругвай) и Неймар (Бразилия).

France’s stars were 🔑 in the last 16. pic.twitter.com/1L3pULP7wf – B/R Football (@brfootball) 3 июля 2018 г.

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