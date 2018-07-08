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Кутепов - болельщикам сборной России: "Вместе мы можем многое"


Защитник сборной России Илья Кутепов отметил, что ему тяжело подобрать какие-то слова, чтобы выразить эмоции от участия команды в чемпионате мира-2018. Россияне в субботу утсупили Хорватии (2:2, 3:4 по пен.).

"Тяжело подобрать какие-то слова... Чемпионат мира для нас закончился. Но это было лучшее время, это были незабываемые моменты, этим нужно дорожить! Меня переполняет гордость за тех парней, которые плечом к плечу прошли весь этот путь! Гордость за тренерский, административный, медицинский штаб, что мне удалось провести этот ЧМ вместе с вами. Спасибо, страна. Спасибо, болельщики за вашу поддержку! Вместе мы можем многое", - написла Кутепов в Инстаграме.

 

Тяжело подобрать какие-то слова... Чемпионат мира для нас закончился🙏🏻 Но это было лучшее время, это были незабываемые моменты, этим нужно дорожить! Меня переполняет гордость за тех парней, которые плечом к плечу прошли весь этот путь! Гордость за тренерский, административный, медицинский штаб , что мне удалось провести этот ЧМ вместе с вами🙏🏻 Спасибо страна 🇷🇺 Спасибо болельщики за вашу поддержку! Вместе мы можем многое ✊🏻

Публикация от Илья Кутепов (@illson1916) 7 Июл 2018 в 4:38 PDT

Россия - Хорватия

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