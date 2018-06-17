Куртуа заявил, что Бельгия готова к игре против Панамы

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа рассказал, что его национальная команда имеет четкое представление о том, как она будет действовать в матче чемпионата мира-2018 против Панамы.

- Я думаю, что все мы стали намного опытнее, ребята набрали хороший опыт и в жизни, и в футболе, - цитирует ТАСС 26-летнего голкипера. - Мы стали спокойнее и знаем, чего ожидать. Конечно, футбол полон сюрпризов, но у нас есть четкое представление, как мы будем играть. Психологически мы все готовы к игре.

Он также добавил, что все ведущие игроки команды должны проявить свои лучшие качества в завтрашнем матче.

- Большинство из нас находится на пике формы. Не думаю, что Эден Азар когда-либо тренировался так же усиленно, как в последние три недели. Он вышел на новый уровень, и я рад и надеюсь, что он проявит себя на поле. Лукаку и де Брюйне тоже должны проявить свои лучшие качества, вообще все нужны команде, - сказал Куртуа.

Сборная Бельгии сыграет в группе G с командами Панамы (18 июня, Сочи), Туниса (23 июня, Москва) и Англии (28 июня, Калининград).

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