Куртуа доволен организацией ЧМ-2018

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа в интервью "Известиям" отметил, что доволен организацией чемпионата мира-2018. Бельгиец доволен всеми городами, где его команда проводила матчи.

– Что скажете об организации чемпионата мира в России?

– Она на очень высоком уровне. Во всех городах, где была сборная Бельгии, все прошло очень позитивно.

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