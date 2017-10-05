Курьезный свободный удар сделал Левандовски лучшим бомбардиром сборной Польши. Видео

Сборная Армении в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Польши организовала курьезный гол в свои ворота. Защитник хозяев Тарон Восканян в своей штрафной отдал мяч вратарю Григору Меликсетяну, за что судья назначил свободный удар.
Поляки разыграли стандартное положение - подопечный Леонида Слуцкого в "Халл Сити" Камил Грощицки покатил мяч на форварда "Баварии" Роберта Левандовски, который с близкого расстояния поразил ворота Армении, тем самым оформив дубль.
Отметим, что благодаря дублю в ворота Армении Левандовски стал лучшим бомбардиров в истории сборной Польши. Теперь на счету форварда "Баварии" 49 голов в в 90 матчах за национальную команду. Он обошел Влодзимежа Любаньски (48 мячей, 75 игр).
После 1-го тайма Польша ведет со счетом 3:1.
GOAL! Lewandowski scores again with an indirect free kick in the box pic.twitter.com/XwkMFdDdIw– Bayern & Germany 📹 (@iMiaSanMia_vid) 5 октября 2017 г.
Дополнительная информация
- Леонид Слуцкий
- Бавария
- Халл Сити
- Сборная Польши (Футбол)
- Сборная Армении
- Роберт Левандовски
- Камиль Грощицки