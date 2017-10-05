Курьезный свободный удар сделал Левандовски лучшим бомбардиром сборной Польши. Видео

Сборная Армении в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Польши организовала курьезный гол в свои ворота. Защитник хозяев Тарон Восканян в своей штрафной отдал мяч вратарю Григору Меликсетяну, за что судья назначил свободный удар.

Поляки разыграли стандартное положение - подопечный Леонида Слуцкого в "Халл Сити" Камил Грощицки покатил мяч на форварда "Баварии" Роберта Левандовски, который с близкого расстояния поразил ворота Армении, тем самым оформив дубль.

Отметим, что благодаря дублю в ворота Армении Левандовски стал лучшим бомбардиров в истории сборной Польши. Теперь на счету форварда "Баварии" 49 голов в в 90 матчах за национальную команду. Он обошел Влодзимежа Любаньски (48 мячей, 75 игр).

После 1-го тайма Польша ведет со счетом 3:1.