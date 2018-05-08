Кураньи будет работать экспертом на ТВ во время чемпионата мира

Бывший форвард "Динамо" Кевин Кураньи во время ЧМ-2018 в России станет экспертом на телевидении. Он будет анализировать матчи на немецком телеканале ARD.

- Я счастлив снова стать частью команды ARD на чемпионате мира. Сотрудничество в прошлом году на Кубке конфедераций было очень веселым, - цитирует футболиста официальный сайт телеканала. - Надеюсь, я смогу поддержать нашу команду благодаря моему опыту в России и хорошим отношения со многими командами и игроками.

Кевин Кураньи выступал за "Динамо" с 2010 по 2015 год. В 2017 году он завершил карьеру.

Как купить билеты на чемпионат мира-2018 по футболу