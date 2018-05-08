20:13 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Кураньи будет работать экспертом на ТВ во время чемпионата мира


Бывший форвард "Динамо" Кевин Кураньи во время ЧМ-2018 в России станет экспертом на телевидении. Он будет анализировать матчи на немецком телеканале ARD.

- Я счастлив снова стать частью команды ARD на чемпионате мира. Сотрудничество в прошлом году на Кубке конфедераций было очень веселым, - цитирует футболиста официальный сайт телеканала. - Надеюсь, я смогу поддержать нашу команду благодаря моему опыту в России и хорошим отношения со многими командами и игроками.

Кевин Кураньи выступал за "Динамо" с 2010 по 2015 год. В 2017 году он завершил карьеру.

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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