Купер - о сюрпризах на старте ЧМ-2018: "Как тренер я уже ничему не удивляюсь"

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер в преддверии матча группового турнира чемпионата мира-2018 против России отметил, что не удивлен неожиданным результатам в первом туре ЧМ. В субботу Аргентина в стартовом матче не сумела победить Исландию (1:1), вчера Бразилия сыграла вничью со Швейцарией (1:1), а Германия уступила Мексике (0:1).

- Все-таки, это чемпионат мира, а не простое соревнование, - сказал Купер. - Как тренер, я уже ничему не удивляюсь - мне кажется, футбол выравнивается, все начинают играть лучше. Нам уже пора забыть, что все предсказуемо, теперь слабые команды могут дать отпор фаворитам. Полагаю, это вопрос психологии - одним удалось забить, другим нет. В одном отдельно взятом матче может произойти все, что угодно. (Егор БЫЧКОВ)

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Сборная России на чемпионате мира по футболу

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)