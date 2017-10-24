Бывший главный тренер "Эвертона" Роналд Куман может возглавить сборную Голландии, сообщает журналист Арно Фермюлен. По его словам, брат специалиста Эрвин может стать его помощником в национальной команде.

- Можно говорить, что Куман в данный момент является серьезным кандидатом для футбольного союза, - цитирует Tribalfootball Фермюлена. - Куману 54 года. Он сможет взять своего брата Эрвина в качестве помощника. Мне кажется, что Куман – претендент номер один.

Вчера "Эвертон" объявил об увольнении Роналда Кумана с поста главного тренера команды. 54-летний Куман возглавил "Эвертон" в 2016 году. В прошлом сезоне команда заняла 7-е место в чемпионате Англии.

Напомним, сборная Голландии не смогла пробиться на чемпионат мира-2018. Национальная команда заняла 3-е место в своей группе, уступив Швеции и Франции. Ранее сообщалось об уходе с поста главного тренера сборной Голландии Дика Адвоката.