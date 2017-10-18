Кубок мира выставлен в Туле

Главный трофей чемпионата мира в рамках своего мирового турне выставлен у стен тульского клемля. В этом городе кубок находиться с 17 по 18 октября, а уже 20 и 21 октября его покажут в Курске.
Мировой тур кубка чемпионата мира стартовал 9 сентября в Москве. С сентября по декабрь трофей побывает в 16 городах России, после чего отправится за рубеж и объедет более 50 стран. Затем кубок вернется в Россию и побывает еще в девяти городах страны. Общая протяженность маршрута составит более 27 тысяч километров.
Ранее трофей побывал в Красноярске, Омске, Челябинске, Уфе, Перми, Пензе, Саранске, Ярославле и Калининграде.
Между тем, тур Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA c @CocaCola добрался до Тулы 🏆✈🌍 Сегодня трофей выставлен в тульском кремле#ТурКубка pic.twitter.com/NsIptazxNA– Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 18 октября 2017 г.