Кубок мира выставлен в Туле

Главный трофей чемпионата мира в рамках своего мирового турне выставлен у стен тульского клемля. В этом городе кубок находиться с 17 по 18 октября, а уже 20 и 21 октября его покажут в Курске.

Мировой тур кубка чемпионата мира стартовал 9 сентября в Москве. С сентября по декабрь трофей побывает в 16 городах России, после чего отправится за рубеж и объедет более 50 стран. Затем кубок вернется в Россию и побывает еще в девяти городах страны. Общая протяженность маршрута составит более 27 тысяч километров.

Ранее трофей побывал в Красноярске, Омске, Челябинске, Уфе, Перми, Пензе, Саранске, Ярославле и Калининграде.