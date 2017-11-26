Кубок ЧМ-2018 в Сочи увидели более 16 тысяч человек

Более 16 тысяч человек увидели главный трофей чемпионата мира за 6 дней его пребывания в Сочи, сообщает "Р-Спорт". Всего за время тура кубка по городам России его посмотрели около 200 тысяч болельщиков.

Трофей находился в Сочи с 21 по 26 ноября. В частности, он побывал в школе олимпийского резерва и на стадионе "Фишт".

Жители и гости курорта смогли увидеть и сфотографироваться с трофеем 25 и 26 ноября на площади Флага перед администрацией города, где кубок был выставлен в специальном шатре. Доступ в шатер осуществлялся в порядке живой очереди или по специальным бесплатным приглашениям, которые сочинцы и гости курорта могли получить в определенных точках города и зарегистрировать на сайте проекта. Завершился тур кубка чемпионата мира праздничным фейерверком.

Сочи стал последним, 16-м, из российских городов в первой части тура кубка в 2017 году. До этого трофей посетил Москву, Красноярск, Омск, Челябинск, Уфу, Пермь, Пензу, Саранск, Ярославль, Калининград, Тулу, Курск, Воронеж, Саратов, Волгоград и Краснодар. Из Сочи трофей доставят в Москву, где 1 декабря состоится жеребьевка финального турнира мундиаля. Затем кубок отправится в международное турне и вернется в Россию в мае 2018 года, чтобы побывать во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве.