Кубок чемпионата мира прибыл в Самару

Кубок чемпионата мира-2018 прибыл в Самару. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, в городе трофей пробудет три дня.

Тур официального кубка стартовал в сентябре 2017 года в Москве. С сентября по декабрь он побывал в 16 городах России. В период с января по апрель 2018 года трофей был в международном туре, в рамках которого побывал в Исландии, Австрии, Монголии, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане, Азербайджане, Армении, Таджикистане и других странах.

Самара стала четвертой остановкой кубка в России в 2018 году после Владивостока, Новосибирска и Екатеринбурга. Дальше трофей отправится в Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и, наконец, остановится в Москве.

– Этот трофей является легендарным, – цитирует "Р-Спорт" Азарова. – То, что он сегодня добрался до нашего города, я думаю, это само по себе уже мечта, которая стала явью… Самарская область живет футболом, живет предвкушением матчей чемпионата мира, ждет гостей из разных стран и разных регионов России, и, конечно же, приезд сюда легендарного футбольного трофея создает уже особое настроение. Мы, действительно, сегодня чувствуем, что выходим на финишную прямую в подготовке матчей и приема гостей.

В Самаре кубок чемпионата мира по футболу пробудет три дня. 13 и 14 мая трофей будет выставлен для всех желающих в специальном шатре на площади Куйбышева. Кубок также будет представлен на футбольном уроке для учеников школы №6 и на открытии городского этапа детско-юношеских соревнований по футболу "Кожаный мяч".

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Хозяева турнира сыграют в группе А со сборными Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

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